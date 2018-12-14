В 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 л может вырасти почти на четверть — до 202 рублей. Такие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в Минфин, рассказали «Известиям» в организации.

с чего всё началось

Минимальная розничная цена шампанского в 2019 году может вырасти на 23 процента, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты Ассоциации производителей игристых вин (АПИВ). По данным организации, минимальная розничная цена бутылки шампанского объемом 0,75 литра в следующем году может составить 202 рубля.

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