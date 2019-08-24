Футбол

Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»Матч ТВ вчера в 14:54

Уфа — Зенит
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.
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