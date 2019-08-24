Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о трансфере защитника Данила Кругового в петербургский «Зенит».

Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»

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