Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в петербургской команде.

Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»

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