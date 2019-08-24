Футбол
Шамиль Газизов: «Папа Кругового всегда мечтал видеть сына в „Зените“»Матч ТВ вчера в 14:54
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Газизов: участие Кругового в игре с «Зенитом» будет стоить «Уфе» больших денег
Чемпионатвчера в 15:43
Дзюба и Азмун были «съедены» тремя центральными защитниками «Ахмата». Как они сыграют против тройки из «Уфы»?
Спорт день за днемвчера в 18:40
Шамиль Газизов: «Не думаю, что „Зенит“ давал Круговому намного больше, чем ЦСКА»
Спорт-Экспрессвчера в 22:55
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Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза» с МКС
Специалисты Nasa назвали причину проблем состыковки корабля "Союз МС-14" с роботом Федором на борту с МКС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
США объявили о новых санкциях против России
Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей".
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Стала известна цена нового отечественного автомобиля Aurus Senat
Названа стоимость нового отечественного автомобиля Aurus Senat.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек.
Обновлено 21 августа в 23:48
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Технологии
В Дании пересмотрят 10 тысяч приговоров из-за ошибок в данных о местоположении телефонов
В Дании перепроверят более десяти тысячи судебных решений из-за ошибок в обработке данных, полученных от сотовых операторов при поиске преступников.
Обновлено вчера в 21:46
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов
В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.
Обновлено вчера в 15:55
Баскетбол
«Лейкерс» подпишет контракт с Ховардом
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшее подпишет контракт с Дуайтом Ховардом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 02:42
Единоборства
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
Обновлено 22 августа в 19:12
Кино
В новом фильме студии Marvel снимется Кит Харингтон
Английский актер Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов» сыграет в новом фильме киновселенной Marvel, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:45
Политика
Крупнейший перевозчик Франции отказался от Севморпути
Крупнейший контейнерный судовладелец Франции CGA CGM отказался использовать арктические маршруты.
Обновлено в 03:23
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В команде Зеленского назвали последствия особого статуса Донбасса
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 00:40
Транспорт
В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России
В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
Обновлено вчера в 14:25
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено вчера в 13:02