Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России»Известия вчера в 19:49
Байкальские шаманы в Ангарске (Иркутская область) провели обряд с жертвоприношением верблюдов в рамках патриотической акции «для укрепления России». Ролик с обрядом был размещен в YouTube в четверг, 21 февраля.
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с чего всё началось
«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети Интернет информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру02:43
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