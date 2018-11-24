Футбол
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча соперников завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Гельзенкирхена. В составе «Шальке» отличились Амин Арит, Гвидо Бургшталлер, Бастиан Очипка и Штефен Скрцибски, оформивший дубль.
Матч ТВ14:32
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Футбол
Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
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«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
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«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»
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Обновлено в 16:45
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«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате
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Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии
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Футбол
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Хенесс: «Вопрос о будущем Ковача в „Баварии“ не стоит, пока не стоит»
Футбол в исполнении команды был крайне невоодушевленным. Пока вопрос о будущем Ковача не стоит, пока не стоит.
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Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
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Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
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«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера
Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
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«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ
"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 16:02
Футбол
Александр Мостовой – о поражении "Реала": "У "Эйбара" стадион на автобане. И такая команда громит Мадрид. Фантастика!"
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился с "СЭ" впечатлениями от гостевого поражения "Реала" (0:3) от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 13:47