Футбол

«Шальке» уволил главного тренера команды Доменико ТедескоЕженедельник Футбол 14:56

Манчестер Сити — Шальке-04
7 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 марта
Стадион «Этихад»
33′
Джеффри Брума
Серхио Агуэро
35′
Серхио Агуэро
38′
Лерой Сане
42′
Данило Луис
48′
Рахим Стерлинг
56′
Давид Сильва
Фил Фоден
64′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
64′
Александр Зинченко
69′
69′
Бреэль Эмболо
Стивен Скрибски
Бернарду Силва
71′
Эмерик Лапорт
Фабиан Делф
72′
74′
Уэстон Маккенни
Хамза Мендиль
Фил Фоден
78′
79′
Гвидо Бургшталлер
Седрик Тойхерт
Габриэл Жезус
84′
«Шальке» отправил в отставку главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 33-летний специалист возглавлял клуб из Гельзенкирхена с лета 2017 года.
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«Шальке» отправил Тедеско в отставку. Команда проиграла 5 матчей подряд и пропустила 21 гол

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