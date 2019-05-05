Футбол
«Шальке» сыграл вничью с «Аугсбургом»Спорт-Экспресс 09:24
"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". "Шальке" с 31 очком располагается на 15-м месте турнирной таблицы бундеслиги.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:52
Музыка
Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»
Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии
Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией в сирийском Курдистане.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Лиза Боярская стала мамой во второй раз в декабре прошлого года, но до сих пор ни разу не показывала маленького Григория фанатам.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры бойца MMA
Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пообещал вскоре решить, продолжит ли он профессиональную карьеру.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Реал» одержал победу над «Вильярреалом»
«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче 36-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:12
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети
Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Общество
Российский педиатр выписала ребенку рецепт на бланке времен СССР
Российский педиатр назначила заболевшему ребенку, которому чуть боле года, рецепт на лекарства на бланке времен СССР.
Обновлено в 08:17
Общество
Министерство труда утвердит новую систему ухода за недееспособными
Министерство труда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получать полноценный уход на дому.
Обновлено в 04:14
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Экономика
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники
Риски хищений для граждан могут вырасти в праздники Сбербанк прогнозирует снижение активности мошенников в майские праздники, опираясь на опыт предыдущих лет.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:51
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41
Здоровье
Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти
Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленский предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить депутатам Верховной рады провести его инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Помпео ответил на вопрос о подготовке к встрече Трампа и Путина
Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос, будет ли в скором времени организована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Точечные удары летчиков РФ лишили боевиков баз в Латакии
По данным AMN, российские военные летчики произвели ряд точечных ударов и в итоге лишили боевиков нескольких баз.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую обвиняют в том, что она плохо одевает сына
Критика в очередной раз обрушилась на Яну Рудковскую. Ее поклонники полагают, что звезда отвратительно одевает своего наследника Александра.
Обновлено в 12:07
Культура
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41