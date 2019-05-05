Футбол

«Шальке» сыграл вничью с «Аугсбургом»Спорт-Экспресс 09:24

Шальке-04 — Аугсбург
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Суат Сердар
43′
57′
Юлиан Шибер
Марко Рихтер
Ахмед Кутуджу
Рэбби Матондо
61′
66′
Ку Чжа Чхоль
Ян Моравек
Себастьян Руди
Нассим Бужеляб
73′
83′
Михаэль Грегорич
Георг Тайгль
"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". "Шальке" с 31 очком располагается на 15-м месте турнирной таблицы бундеслиги.
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