Футбол
«Шальке» сыграл вничью с «Аугсбургом»Спорт-Экспресс 09:24
Суат Сердар
|43′
|57′
Юлиан Шибер
Марко Рихтер
Ахмед Кутуджу
Рэбби Матондо
|61′
|66′
Ку Чжа Чхоль
Ян Моравек
Себастьян Руди
Нассим Бужеляб
|73′
|83′
Михаэль Грегорич
Георг Тайгль
|51%
|Владение мячом
|49%
|86%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|20
|4
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑3‑1‑2
35
Нюбель
18
Калиджури
17
Стамбули
5
Настасич
24
Очипка
2
Маккенни
6
Маскарель
8
Сердар
41
Бужеляб
36
Эмболо
14
Матондо
40
Кобель
17
Шмид
6
Гауэлеу
8
Хедира
3
Стафилидис
34
Тайгль
10
Байер
14
Моравек
28
Хан
23
Рихтер
31
Макс
Аугсбург
Расстановка 4‑3‑3
"Шальке" сыграл вничью с "Аугсбургом" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс-Арена". "Шальке" с 31 очком располагается на 15-м месте турнирной таблицы бундеслиги.
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Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», «Шальке» и «Аугсбург» сыграли вничью
Sports.ru03 мая в 11:36
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