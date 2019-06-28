Футбол
«Шальке» продал Эмболо в гладбахскую «Боруссию»Евро-футбол.ру 12:02
Форвард "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", рапортует пресс-служба клуба. С 22-летним швейцарцем подписан контракт до лета 2023 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Обновлено в 08:52
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Политика
США ввели санкции против сына Мадуро
Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.
Обновлено в 12:19
Общество
Синоптик: Осенняя погода сохранится в Москве до воскресенья
Первая половина выходных отметится прохладной осенней погодой, но уже в воскресенье и последующие дни в Москву вернется лето, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:43
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика
Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены
Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Политика
Россия пригласила Трампа на 75-летие Победы
Обновлено в 04:39
Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
Обновлено в 13:01
Общество
Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Гаджеты
В России стартовали продажи нового смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновлено в 09:53
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Кино
«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае
За пятнадцать дней проката фильм Антона Мегердичева накопил 75,47 млн юаней или $10,95 млн.
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО
Северный флот России получил новые комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2ДТ», предназначенные для работы в Арктике.
Обновлено в 11:26
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.
Обновлено в 13:00
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00