Форвард "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", рапортует пресс-служба клуба. С 22-летним швейцарцем подписан контракт до лета 2023 года.

Происшествия В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Политика США ввели санкции против сына Мадуро Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.

Общество Синоптик: Осенняя погода сохранится в Москве до воскресенья Первая половина выходных отметится прохладной осенней погодой, но уже в воскресенье и последующие дни в Москву вернется лето, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» ведущий метеоролог погодного центра «Фобос» Александр Синенков.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Экономика Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.

Политика Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.

Шоу-бизнес Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.

Происшествия Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Экономика Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Кино «Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае За пятнадцать дней проката фильм Антона Мегердичева накопил 75,47 млн юаней или $10,95 млн.

Армия и оружие Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО Северный флот России получил новые комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2ДТ», предназначенные для работы в Арктике.

Политика Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Автоспорт Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Гаджеты Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США Разобрав Huawei P30 Pro на составные части, специалисты пришли к выводу, что лишь 15 из 1631 деталей смартфона принадлежат американским разработчикам.

Общество Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте» Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .