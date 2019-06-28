Футбол

«Шальке» продал Эмболо в гладбахскую «Боруссию»Евро-футбол.ру 12:02

Форвард "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", рапортует пресс-служба клуба. С 22-летним швейцарцем подписан контракт до лета 2023 года.
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