Футбол
«Шальке» продал Эмболо в гладбахскую «Боруссию»Евро-футбол.ру вчера в 12:02
Форвард "Шальке" Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", рапортует пресс-служба клуба. С 22-летним швейцарцем подписан контракт до лета 2023 года.
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Форвард сборной Швейцарии Эмболо подписал контракт с менхенгладбахской «Боруссией»
Sport24.ruвчера в 12:35
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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