Футбол
«Шальке» поддержал болеющего лейкемией МихайловичаЧемпионат 00:03
«Шальке-04» в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с «Болоньей» и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу.
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«Шальке» поддержал заболевшего лейкемией Михайловича после товарищеского матча с «Болоньей»
Sport24.ruвчера в 15:27
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