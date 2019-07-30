Футбол

«Шальке» поддержал болеющего лейкемией МихайловичаЧемпионат 00:03

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«Шальке-04» в рамках подготовки к сезону провёл товарищеский матч с «Болоньей» и выразил поддержку болеющему лейкемией главному тренеру итальянской команды Синише Михайловичу.
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«Шальке» выразил слова поддержки болеющему лейкемией Михайловичу

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