Футбол
«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 11:41
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
|19′
Джеффри Брума
|39′
Суат Сердар
Оливер Зорг
Флорент Муслия
|46′
Миико Альборноз
Фелипе Тревизан
|61′
|71′
Себастьян Руди
Ахмед Кутуджу
Линтон Майна
Такума Асано
|75′
|79′
Суат Сердар
Nassim Boujellab
|89′
Бреэль Эмболо
Евгений Коноплянка
Хендрик Вайдандт
|90′+3′
|52%
|Владение мячом
|48%
|83%
|Процент точных передач
|72%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|2
|17
|Отборы
|11
|18
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ганновер-96
Расстановка 4‑5‑1
23
Эссер
35
Муслия
31
Антон
28
Виммер
5
Тревизан
10
Харагути
6
Бакалож
21
Мюллер
27
Швеглер
11
Асано
26
Вайдандт
35
Нюбель
41
Boujellab
27
Брума
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
6
Маскарель
17
Стамбули
15
Кутуджу
7
Ут
11
Коноплянка
Шальке-04
Расстановка 5‑3‑2
Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ганновере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Суат Сердар.
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