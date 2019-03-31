«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 11:41

Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ганновере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Суат Сердар.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Происшествия В Германии начали расследование крушения самолета с россиянами Управление по расследованию авиапроисшествий Германии начало следствие по крушению самолета с россиянами, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Технологии Навыки softskills будут прививать студентам на Северном Кавказе Руководство Северо-Кавказского института РАНХиГС видит необходимость в формировании у студентов неспециализированных навыков, без которых невозможна успешная работа в команде (softskills).

Хоккей Александр Георгиев повторил достижение Хенрика Лундквиста Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 29 бросков и записал на свой счёт второй шат-аут в нынешнем сезоне.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Политика Явка на выборах президента Украины предварительно составила 63,8% Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на момент завершения голосования в 20:00 воскресенья составила 63,81% по данным 83 избирательных округов по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России.

Политика Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.

Политика Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2» Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российские Ту-160 Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Лавров посоветовал Помпео отказаться от угроз и ультиматумов Министр опечален тем, что другие способы общения американские дипломаты не используют.

Автоспорт Феттель: очень неожиданно потерял машину. Разочаровывающий день Возможно, сыграл и тот факт, что впереди был Хэмилтон, я не знаю. Я очень неожиданно потерял машину, и меня развернуло.

Политика На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.

Кино Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер Кирилл Серебренников стал лучшим режиссером за фильм «Лето» по версии Национальной кинематографической премии «Ника».

Политика Косачев не исключил непризнания Россией итогов выборов на Украине Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил непризнания Россией итогов президентских выборов на Украине.

Политика Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.

Гаджеты Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.