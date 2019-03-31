Футбол

«Шальке» переиграл «Ганновер» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru 11:41

Ганновер-96 — Шальке-04
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
19′
Джеффри Брума
39′
Суат Сердар
Оливер Зорг
Флорент Муслия
46′
Миико Альборноз
Фелипе Тревизан
61′
71′
Себастьян Руди
Ахмед Кутуджу
Линтон Майна
Такума Асано
75′
79′
Суат Сердар
Nassim Boujellab
89′
Бреэль Эмболо
Евгений Коноплянка
Хендрик Вайдандт
90′+3′
Гельзенкирхенский "Шальке" обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Ганновере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Суат Сердар.
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