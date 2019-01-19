Футбол

«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю КалиджуриСпорт-Экспресс 13:56

Шальке-04 — Вольфсбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Даниэль Калиджури
8′
20′
Элвис Реджбечай
Уэстон Маккенни
66′
72′
Элвис Реджбечай
Йосип Брекало
Даниэль Калиджури
78′
84′
Ренато Штеффен
Феликс Клаус
87′
Янник Герхардт
Юнус Малли
Марк Ут
Хаджи Райт
90′
Уэстон Маккенни
Суат Сердар
90′+1′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
90′+3′
"Шальке" победил "Вольфсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:1). Дублем отметился полузащитник Даниэль Калиджури. "Шальке" набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Вольфсбург" с 28 баллами занимает 6-ю строчку.
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