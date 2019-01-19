Футбол
«Шальке» обыграл «Вольфсбург» благодаря дублю КалиджуриСпорт-Экспресс 13:56
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Даниэль Калиджури
|8′
|20′
Элвис Реджбечай
Уэстон Маккенни
|66′
|72′
Элвис Реджбечай
Йосип Брекало
Даниэль Калиджури
|78′
|84′
Ренато Штеффен
Феликс Клаус
|87′
Янник Герхардт
Юнус Малли
Марк Ут
Хаджи Райт
|90′
Уэстон Маккенни
Суат Сердар
|90′+1′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
|90′+3′
|44%
|Владение мячом
|56%
|74%
|Процент точных передач
|78%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|11
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑5‑1
35
Нюбель
18
Калиджури
2 ×
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
40
Райт
17
Стамбули
8
Сердар
13
Руди
28
Шопф
15
Кутуджу
1
Кастельс
2
Виллиам
31
Кнохе
25
Брукс
15
Руссийон
10
Малли
27
Арнольд
7
Брекало
11
Клаус
9
Вегорст
14
Мехмеди
Вольфсбург
Расстановка 4‑3‑3
"Шальке" победил "Вольфсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:1). Дублем отметился полузащитник Даниэль Калиджури. "Шальке" набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. "Вольфсбург" с 28 баллами занимает 6-ю строчку.
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