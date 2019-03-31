Футбол

«Шальке» обыграл «Ганновер» благодаря голу СердараСпорт-Экспресс 11:46

Ганновер-96 — Шальке-04
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «АВД-Арена»
19′
Джеффри Брума
39′
Суат Сердар
Оливер Зорг
Флорент Муслия
46′
Миико Альборноз
Фелипе Тревизан
61′
71′
Себастьян Руди
Ахмед Кутуджу
Линтон Майна
Такума Асано
75′
79′
Суат Сердар
Nassim Boujellab
89′
Бреэль Эмболо
Евгений Коноплянка
Хендрик Вайдандт
90′+3′
"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии (1:0). Единственный гол забил хавбек Суат Сердар. "Шальке" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке.
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«Шальке» обыграл «Ганновер» благодаря голу Сердара

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