«Шальке» объявил о назначении Вагнера на пост главного тренераМатч ТВ 14:48

Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Шальке». Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Вагнер возглавлял «Хаддерсфилд».

«Шальке» объявил о назначении Вагнера на пост главного тренера

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