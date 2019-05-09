Футбол

«Шальке» объявил о назначении Вагнера на пост главного тренераМатч ТВ 14:48

Дэвид Вагнер стал новым главным тренером «Шальке». Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца июня 2022 года. Ранее Вагнер возглавлял «Хаддерсфилд».
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Вагнер со следующего сезона возглавит «Шальке»

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Бывший тренер «Хаддерсфилда» Вагнер возглавил «Шальке» и начнет работу с нового сезона

Sports.ru14:38
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Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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