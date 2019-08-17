В матче 1-го тура чемпионата Германии «Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью. Встреча закончилась со счетом 0:0. Чемпионат Германии.

«Шальке» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью

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