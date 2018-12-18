Футбол
|26′
Александар Драгович
Амин Харит
|31′
|35′
Лукас Аларио
Хаджи Райт
|45′+2′
Бенжамен Стамбули
|53′
Хаджи Райт
Стивен Скрибски
|54′
Набиль Бенталеб
Суат Сердар
|54′
Суат Сердар
|58′
|60′
Александар Драгович
Тин Едвай
|63′
Карим Бельараби
|66′
Юлиан Баумгартлингер
|68′
Лукаш Градецки
|70′
Лукас Аларио
Кевин Фолланд
Алессандро Шопф
Евгений Коноплянка
|71′
Уэстон Маккенни
|81′
|89′
Карим Бельараби
Свен Бендер
|90′+2′
Митчелл Вайзер
|54%
|Владение мячом
|46%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|16
|Отборы
|15
|16
|Фолы
|21
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑4‑2
1
Ферманн
18
Калиджури
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
11
Коноплянка
17
Стамбули
8
Сердар
25
Харит
2
Маккенни
22
Скрибски
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
16
Едвай
18
Венделл
5
Бендер
21
Кор
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
9
Бэйли
31
Фолланд
Байер
Расстановка 4‑5‑1
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал леверкузенский «Байер». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте счёт в матче открыл защитник «Байера» Александар Драгович.
Чемпионат14:25
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