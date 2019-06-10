Футбол

«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо КенниРИА Новости 10:23

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Английский защитник Джонджо Кенни на правах аренды перешел из "Эвертона" в "Шальке", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Срок аренды 22-летнего игрока рассчитан на один сезон.
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