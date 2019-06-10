Футбол
«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо КенниРИА Новости 10:23
Английский защитник Джонджо Кенни на правах аренды перешел из "Эвертона" в "Шальке", сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Срок аренды 22-летнего игрока рассчитан на один сезон.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
После разрыва с Брэдли Купером Ирина Шейк улетела в Исландию
После разрыва с Брэдли Купером модель демонстрирует невозмутимость, отказываясь от комментариев.
Обновлено в 13:09
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Политика
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
В стенограмме встречи Путина и Москальковой, опубликованной на сайте Кремля, не упоминается дело Голунова.
Обновлено в 12:01
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным
В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Обновлено в 06:52
Происшествия
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Спорт
Михаил Грушевский: Кокорин и Мамаев могут повторить судьбу Стрельцова
Артист переживает, что спортсмены могут повторить судьбу Эдуарда Стрельцова. Сейчас дело Кокорина и Мамаева передано в суд для апелляции.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой
Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Авто
Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов
Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Политика
Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
Обновлено в 11:50
Общество
Митинг «За свободу Ивана Голунова» собрались провести в Москве 23 июня
В мэрию Москвы в понедельник подана заявка на проведение 23 июня митинга в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, помещенного под домашний арест по делу о наркотиках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Либертарианской партии.
Обновлено в 12:18
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Политика
Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта
Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.
Обновлено в 12:44
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
Обновлено в 10:04
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14