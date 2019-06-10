Футбол

«Шальке» арендовал талантливого защитника «Эвертона»Евро-футбол.ру 13:52

3 фото
Правый защитник "Эвертона" и молодёжной сборной Англии Джонджо Келли проведёт ближайший сезон в "Шальке", куда перешел на правах аренды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Шальке-04» представил новичка в образе персонажа из «Южного Парка»

Чемпионат11:56

«Боже мой, они арендовали Кенни». «Шальке» в шутливой форме представил новичка

Sport24.ru10:53

«Шальке» взял в аренду защитника «Эвертона»

Спорт-Экспресс10:15

«Господи, они арендовали Кенни!» «Шальке» иронично представил нового игрока команды

Матч ТВ10:43

«Господи, они арендовали Кенни!» «Шальке» иронично представил нового игрока команды

Sportbox.RU10:43

«Шальке» арендовал у «Эвертона» Джонджо Кенни

РИА Новости10:23

«Шальке» арендовал защитника «Эвертона»

Soccer.ru10:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:01, Ашберн
Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Музыка

Балалаечник восхитил Queen, исполнив The Show Must Go On

Житель Перми сумел исполнением музыки восхитить легендарную группу Пермский балалаечник Андрей Киряков попал в официальный Instagram легендарной группы Queen, восхитив ее исполнением песни The Show Must Go On.
Обновлено в 11:02
Политика

Тимошенко предложила партии Зеленского объединиться в коалицию в Раде

Обновлено в 09:14
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Футбол

Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара

Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Политика

Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Рыбный цех загорелся в Астрахани

Обновлено в 13:41
Происшествия

Адвокат: Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Интернет

Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.
Обновлено в 11:27
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Кино

XXX фестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи

Юбилейный XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» начал работу в Сочи.В главном конкурсе ‒ 15 лент.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Здоровье

Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла

Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

На Украине призвали отреагировать на визит Бойко и Медведчука в Россию

В администрации украинского лидера Владимира Зеленского призвали прокуратуру дать правовую оценку визитам членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джонджо Кенни
Британский футболист
Английский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба «Эвертон» и молодёжной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных и титулованных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый соперник «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное