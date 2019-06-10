Футбол

«Шальке» арендовал талантливого защитника «Эвертона»Евро-футбол.ру 13:52

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Правый защитник "Эвертона" и молодёжной сборной Англии Джонджо Келли проведёт ближайший сезон в "Шальке", куда перешел на правах аренды.
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