Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене. «Шальке» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав восемь очков в пяти матчах.

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

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