Футбол
|26′
Александар Драгович
Амин Харит
|31′
|35′
Лукас Аларио
Хаджи Райт
|45′+2′
Бенжамен Стамбули
|53′
Хаджи Райт
Стивен Скрибски
|54′
Набиль Бенталеб
Суат Сердар
|54′
Суат Сердар
|58′
|60′
Александар Драгович
Тин Едвай
|63′
Карим Бельараби
|66′
Юлиан Баумгартлингер
|68′
Лукаш Градецки
|70′
Лукас Аларио
Кевин Фолланд
Алессандро Шопф
Евгений Коноплянка
|71′
Уэстон Маккенни
|81′
|89′
Карим Бельараби
Свен Бендер
|90′+2′
Митчелл Вайзер
|54%
|Владение мячом
|46%
|79%
|Процент точных передач
|73%
|10
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|16
|Отборы
|15
|16
|Фолы
|21
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Шальке-04
Расстановка 4‑4‑2
1
Ферманн
18
Калиджури
26
Сане
5
Настасич
24
Очипка
11
Коноплянка
17
Стамбули
8
Сердар
25
Харит
2
Маккенни
22
Скрибски
1
Градецки
23
Вайзер
4
Та
16
Едвай
18
Венделл
5
Бендер
21
Кор
29
Хавертц
15
Баумгартлингер
9
Бэйли
31
Фолланд
Байер
Расстановка 4‑5‑1
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «Байер» и потерпел поражение со счетом 1:2. На 26-й минуте Александар Драгович вывел гостей вперед, а на 35-й Лукас Аларио сделал счет 2:0. В конце первого тайма Хаджи Райт один мяч отыграл.
Sport24.ru14:26
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол
Виталий Мутко покинул пост главы РФС
Кресло Мутко временно занял другой чиновник. Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушёл с поста президента Российского футбольного союза.
Обновлено в 10:25
Футбол
Хет-трик Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира
Мадридский "Реал" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 13:34
Футбол
Лукас Эрнандес может перейти в «Баварию»
Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес может стать игроком мюнхенской «Баварии».
Обновлено в 15:45
Футбол
«Краснодар» предложил € 4,5 млн за хавбека АИКа Олссона
Российский клуб предложил за 23-летнего шведского футболиста € 4,5 млн.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Амьен»
"Лион" на выезде обыграл "Амьен" в 1/8 финала Кубка лиги - 3:2. Гости к 60-й минуте вели с разгромным счетом благодаря голам Муссы Дембеле, Бертрана Траоре и Мартена Террье.
Обновлено в 14:43
Футбол
18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»
Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол
В «ПСЖ» раскритиковали «Барселону» из-за ситуации с Рабьо
Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике прошёлся по полузащитнику Адриену Рабьо, который отказывается продлевать контракт, и якобы нечестной "Барселоне".
Обновлено в 15:57
Футбол
Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»
У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».
Обновлено в 13:19
Футбол
«Бешикташ» хочет подписать Комличенко
«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол
Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол
Арсенал — Тоттенхэм 0:2 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
Обновлено в 14:01
Футбол
«Барселона» может арендовать Мурильо
26-летний колумбиец может на правах аренды перейти в стан лидеров Примеры в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:34
Футбол
ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева
Обновлено в 09:38
Футбол
У Гаттузо есть три матча до отставки
У молодого специалиста есть три матча до конца года, чтобы исправить положение дел, иначе последует увольнение, сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 14:55
Футбол
Даниэле Де Росси: «„Роме“ необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры»
«Роме» необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры, — передает слова Де Росси Voce Giallorossa.
Обновлено в 13:56