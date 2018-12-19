Футбол

«Шальке» дома потерпел поражение от «Байера»
Sport24.ru
14:26

Шальке-04 — Байер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
26′
Александар Драгович
Амин Харит
31′
35′
Лукас Аларио
Хаджи Райт
45′+2′
Бенжамен Стамбули
53′
Хаджи Райт
Стивен Скрибски
54′
Набиль Бенталеб
Суат Сердар
54′
Суат Сердар
58′
60′
Александар Драгович
Тин Едвай
63′
Карим Бельараби
66′
Юлиан Баумгартлингер
68′
Лукаш Градецки
70′
Лукас Аларио
Кевин Фолланд
Алессандро Шопф
Евгений Коноплянка
71′
Уэстон Маккенни
81′
89′
Карим Бельараби
Свен Бендер
90′+2′
Митчелл Вайзер
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» принимал «Байер» и потерпел поражение со счетом 1:2. На 26-й минуте Александар Драгович вывел гостей вперед, а на 35-й Лукас Аларио сделал счет 2:0. В конце первого тайма Хаджи Райт один мяч отыграл.
Sport24.ru14:26

Подробнее о событии

«Байер» победил «Шальке» в матче чемпионата Германии

РИА Новости14:42

«Байер» обыграл «Шальке»

Спорт-Экспресс14:32

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

Матч ТВ14:29

Голы Драговича и Аларио принесли победу «Байеру» в матче с «Шальке»

Советский спорт14:29

«Шальке» дома потерпел поражение от «Байера»

Sport24.ru14:26

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

Soccer.ru14:26

«Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги

Чемпионат14:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост главы РФС

Кресло Мутко временно занял другой чиновник. Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушёл с поста президента Российского футбольного союза.
Обновлено в 10:25
Футбол

Хет-трик Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 13:34
Футбол

Лукас Эрнандес может перейти в «Баварию»

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес может стать игроком мюнхенской «Баварии».
Обновлено в 15:45
Футбол

«Краснодар» предложил € 4,5 млн за хавбека АИКа Олссона

Российский клуб предложил за 23-летнего шведского футболиста € 4,5 млн.
Обновлено в 13:52
Футбол

«Лион» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Амьен»

"Лион" на выезде обыграл "Амьен" в 1/8 финала Кубка лиги - 3:2. Гости к 60-й минуте вели с разгромным счетом благодаря голам Муссы Дембеле, Бертрана Траоре и Мартена Террье.
Обновлено в 14:43
Футбол

18-летний полузащитник «Боруссии» Д может перейти в «Реал»

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить карьеру в мадридском Реале, сообщает Goal.com.
Обновлено в 15:43
Футбол

В «ПСЖ» раскритиковали «Барселону» из-за ситуации с Рабьо

Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике прошёлся по полузащитнику Адриену Рабьо, который отказывается продлевать контракт, и якобы нечестной "Барселоне".
Обновлено в 15:57
Футбол

Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»

У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».
Обновлено в 13:19
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признался, что стал уделять больше времени общению с Богом, находясь под арестом в СИЗО.
Обновлено в 15:53
Футбол

Арсенал — Тоттенхэм 0:2 (2-й тайм)

Стали известны стартовые составы лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 1/4 финала Кубка английской лиги, который пройдёт сегодня, 19 декабря, на стадионе «Эмирейтс».
Обновлено в 14:01
Футбол

«Барселона» может арендовать Мурильо

26-летний колумбиец может на правах аренды перейти в стан лидеров Примеры в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:34
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Обновлено в 09:38
Футбол

У Гаттузо есть три матча до отставки

У молодого специалиста есть три матча до конца года, чтобы исправить положение дел, иначе последует увольнение, сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 14:55
Футбол

Даниэле Де Росси: «„Роме“ необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры»

«Роме» необходимо сменить курс и научиться заново получать удовольствие от игры, — передает слова Де Росси Voce Giallorossa.
Обновлено в 13:56
ещё по теме
Александар Драгович
Австрийский футболист
Австрийский футболист сербского происхождения, защитник клуба «Байер 04» и национальной сборной Австрии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лукас Аларио
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Байер 04» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное