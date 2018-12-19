Футбол

«Шальке-04» уступил «Байеру» в домашнем матче Бундеслиги
Чемпионат
14:25

Шальке-04 — Байер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
26′
Александар Драгович
Амин Харит
31′
35′
Лукас Аларио
Хаджи Райт
45′+2′
Бенжамен Стамбули
53′
Хаджи Райт
Стивен Скрибски
54′
Набиль Бенталеб
Суат Сердар
54′
Суат Сердар
58′
60′
Александар Драгович
Тин Едвай
63′
Карим Бельараби
66′
Юлиан Баумгартлингер
68′
Лукаш Градецки
70′
Лукас Аларио
Кевин Фолланд
Алессандро Шопф
Евгений Коноплянка
71′
Уэстон Маккенни
81′
89′
Карим Бельараби
Свен Бендер
90′+2′
Митчелл Вайзер
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал леверкузенский «Байер». Встреча команд состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте счёт в матче открыл защитник «Байера» Александар Драгович.
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