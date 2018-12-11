Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене. «Шальке» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, набрав восемь очков в пяти матчах.

Футбол Футбол Касильяс одержал 100-ю победу в Лиге чемпионов, он догнал Роналду Сегодняшняя победа над "Галатасараем" стала для голкипера "Порту" Икера Касильяса 100-й в Лиге чемпионов, информирует goal.com.

Футбол Футбол Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом» Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.

Футбол Футбол Футболисту «Спартака» Зобнину вручили премию «Джентльмен года» Российский футболист московского "Спартака" Роман Зобнин получил премию "Джентльмен года".

Футбол Футбол «Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро «Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.

Футбол Футбол «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с Туре Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с ивуарийским полузащитником Яя Туре.

Футбол Футбол Норвегия обыграла Голландию, Испания уступила Румынии Сборная Норвегии выиграла у Голландии в матче второго группового турнира чемпионата Европы.

Футбол Футбол Роналду отказали в отдыхе в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз» Если бы игра ничего не решала, он получил бы отдых. Бентанкур тоже сыграет, так как его не будет в матче с «Торино».

Футбол Футбол «Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.

Футбол Футбол Во Франции из-за протестов могут перенести матч «Нант» — «Монпелье» Префектура Пеи-де-ла-Луар просит Профессиональную футбольную лигу Франции перенести матч чемпионата страны «Нант» — «Монпелье».

Футбол Футбол «Монако» без Головина дома проиграл дортмундской «Боруссии» Дортмундская «Боруссия» на выезде добилась победы над «Монако» в игре шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.

Футбол Футбол Агент опроверг возможную отставку Моуринью Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью Жорже Мендеш заявил, что 55-летний португальский специалист счастлив находиться в клубе и не собирается его покидать, сообщает The Telegraph.