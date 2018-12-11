Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0
Газета.Ru
11:59

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Benjamin Goller
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Benjamin Goller
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ahmed Kutucu
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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