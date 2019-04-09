Футбол
Шалимов покинул пост главного тренера «Химок»Sport24.ru 09:04
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Химок», которые за 8 туров до финиша первенства ФНЛ располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, в трех очках от зоны вылета. Имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает официальный сайт клуба.
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Говоря об экономических взаимоотношениях Москвы и Стокгольма, российский президент назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик предпочел заменить это обращение более нейтральным.
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Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
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Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
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В Шанхае покажут преемника Mitsubishi Outlander
Японский бренд Mitsubishi Motors представит на Шанхайском автосалоне ряд новинок, среди которых будет выделяться кросс-концепт.
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Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
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Обновлено в 13:15
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
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Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
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Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Политика
Захарова раскритиковала слова главы МИД Финляндии об обязательствах России в ПАСЕ
В понедельник Сойни на весенней сессии ПАСЕ заявил, что представители России, по его мнению, должны выполнять свои обязательства перед избирателями и участвовать в работе сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:46
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Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин пошутил в Петербурге про поведение финских туристов
Президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обсудили поведение финских туристов в России, передает пресс-служба Кремля.
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Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»
Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Обновлено в 07:05
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Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.
Обновлено в 12:17
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Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
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Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
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Сердюков оценил отсталость авиастроения России
В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».
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Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
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ЦСКА — СКА 0:0 (2-й период)
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Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
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Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом
Как пишет издание РИА Новости, журналист поинтересовался у Путина, сдержит ли по его мнению президент США Дональд Трамп обещание, ранее анонсированное американским пресс-секретарём Сарой Сандерс, о приглашении российского визави в Штаты.
Обновлено в 12:07
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В Госдуме предложили запретить россиянам перевозить более 600 сигарет
Законопроектом запрещается перемещение табачной продукции по территории РФ в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом более 750 граммов на одного человека.
Обновлено в 12:21
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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено вчера в 07:03
Политика
США могут ввести новые пошлины на товары из Евросоюза
США изучают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Обновлено в 12:01