Футбол

Шалимов: у «Порту» в игре с «Краснодаром» могут быть проблемыNews.ru 07:27

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
У «Порту» чемпионат начнётся только в эти выходные, и так же, как у «и чёрно-зелёных», в составе португальской команды большие изменения. Думаю, что шансы, наверное, равные, но, на мой взгляд, «быкам» важно не пропустить в домашней игре с поддержкой болельщиков, которая будет гнать команду вперёд.
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