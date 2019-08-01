У «Порту» чемпионат начнётся только в эти выходные, и так же, как у «и чёрно-зелёных», в составе португальской команды большие изменения. Думаю, что шансы, наверное, равные, но, на мой взгляд, «быкам» важно не пропустить в домашней игре с поддержкой болельщиков, которая будет гнать команду вперёд.

Шалимов: у «Порту» в игре с «Краснодаром» могут быть проблемы

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Происшествия Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Политика Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.

Здоровье Телеведущий посоветовал толстым людям умирать для сохранения бюджета Британский телеведущий канала "Би-би-си" Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Гаджеты Смартфон Xiaomi Pocophone F1 подешевел на 70 долларов Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi заметно снизила цену на популярный смартфон Pocophone F1.

Гаджеты UBS: iPhone и iPad станут складными Компания Apple "неуклонно работает" над технологией, которая сделает экраны iPhone и iPad складывающимися.

Кино Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Шоу-бизнес Встреча рассвета: Виторган поделился романтичным фото с Нинидзе Даже в отпуск Виторган и Нинидзе отправились вместе. В августе они уехали в Грецию, откуда стали делиться красочными снимками.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Здоровье Саратовцев предупреждают о второй волне мышиной лихорадки В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области назвали самые опасные очаги мышиной лихорадки в регионе.

Футбол Консейсау: выражаю «Краснодару» большое уважение Выражаю «Краснодару» большое уважение, но будет трудно играть против них в Португалии.

Общество Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.

Футбол «Реал» предложил «ПСЖ» €120 млн и Модрича за Неймара Как сообщает Sport.es, «Королевский клуб» готов заплатить парижскому клубу €120 млн, а также отдать полузащитника Луку Модрича за бразильского форварда.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Армия и оружие Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны».

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".