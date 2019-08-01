Футбол
Шалимов: у «Порту» в игре с «Краснодаром» могут быть проблемыNews.ru 07:27
Руслан Камболов
|28′
|39′
Данилу Перейра
|49′
Romário Baró
|56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
|62′
|63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|72′
|74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
|85′
Хесус Корона
Отавио
|89′
Сержиу Оливейра
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
3
Фьоулюсон
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
25
Отавио
27
Оливейра
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
20
Зе Луиш
Порту
Расстановка 4‑4‑2
У «Порту» чемпионат начнётся только в эти выходные, и так же, как у «и чёрно-зелёных», в составе португальской команды большие изменения. Думаю, что шансы, наверное, равные, но, на мой взгляд, «быкам» важно не пропустить в домашней игре с поддержкой болельщиков, которая будет гнать команду вперёд.
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Игорь Шалимов: «Краснодару» очень важно не пропустить в домашнем матче с «Порту»
Советский спорт07:02
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
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