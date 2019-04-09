Футбол

Шалимов покинул пост главного тренера клуба Олимп-ФНЛ «Химки»ТАСС 09:40

Шалимов возглавлял клуб с июня 2018 года. "Химки" объявят имя нового главного тренера команды в ближайшие дни. В турнирной таблице Олимп-ФНЛ "Химки" после 30 матчей занимают 14-е место, имея в активе 36 очков.
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«Химки» объявили об отставке Шалимова

Советский спорт09:22

Шалимов покинул пост главного тренера «Химок»

Спорт-Экспресс09:10

«Химки» уволили Шалимова

Sports.ru09:00

Шалимов: «Разочарован, что так все получилось в ФНЛ. Но от своих принципов я отступать не буду»

Sport24.ru09:35

Шалимов покинул «Химки»

Sportbox.RU08:20

Шалимов покинул «Химки»

Матч ТВ08:20

Шалимов: ушёл из «Химок», так как не хочу мучить ни игроков, ни руководство

Чемпионат10:58
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Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником

Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика

Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Обновлено в 01:18
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Футбол

В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи

В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Экономика

Проекты «Новатэка» могут создать 80 тысяч рабочих мест

Во вторник, 9 апреля, первый зампред правления ПАО «Новатэк» Лев Феодосьев заявил, что реализация проектов компании по производству сжиженного газа к 2030 году может обеспечить работой 80 тысяч человек.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Политика

Иран объявил террористической организацией армию США

Первыми о внесении КСИР в список террористических организаций объявил Трамп.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Экономика

Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — оператор-ЦРПТ — назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.
Обновлено в 08:43
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Общество

Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин

Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Технологии

Google запустил сервис доставки дронами раньше Amazon

Google опередил компанию Amazon — она обещала запустить доставку дронами еще в 2018 году.
Обновлено в 08:05
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено вчера в 07:03
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении»

Мадонна может стать приглашенным гостем конкурса песни "Евровидение".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Политика

Генпрокурор США намерен предать огласке материалы доклада Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр отреагировал на ситуацию с публикацией доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы российском вмешательстве в выборный процесс в Штатах.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Финансы

Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару

Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.
Обновлено в 11:25
Политика

Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400

Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Общество

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем с начала 2019 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено в 10:43
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Обновлено вчера в 10:27
Игры

Геральт появится в PC-версии Monster Hunter: World в следующем месяце

Компания Capcom на официальной странице Monster Hunter: World в Steam объявила, что Геральт из Ривии появится в PC-версии игры в следующем месяце — 9 мая 2019 года.
Обновлено в 04:26
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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