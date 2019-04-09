Футбол
Шалимов покинул пост главного тренера «Химок»Sport24.ru 09:04
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Химок», которые за 8 туров до финиша первенства ФНЛ располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, в трех очках от зоны вылета. Имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает официальный сайт клуба.
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