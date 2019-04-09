Футбол

Шалимов покинул пост главного тренера «Химок»Sport24.ru 09:04

Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Химок», которые за 8 туров до финиша первенства ФНЛ располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, в трех очках от зоны вылета. Имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает официальный сайт клуба.
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Игорь Шалимов: «Когда нет результата, это никого не устраивает»

Спорт-Экспресс11:50

«Химки» объявили об отставке Шалимова

Советский спорт09:22

Шалимов покинул «Химки»

Матч ТВ08:20

Шалимов: «Разочарован, что так все получилось в ФНЛ. Но от своих принципов я отступать не буду»

Sport24.ru09:35

Шалимов покинул «Химки»

Sportbox.RU08:20

Шалимов: ушёл из «Химок», так как не хочу мучить ни игроков, ни руководство

Чемпионат10:58

«Химки» уволили Шалимова

Sports.ru09:00
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Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Общество

Кирилла Серебренникова выпустили под подписку о невыезде

Обновлено вчера в 05:24
Политика

Губернатор Одесской области отказался подчиниться Порошенко

Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:04
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Политика

Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы

Обновлено в 15:37
Авто

Toyota показала тизер нового Highlander

Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Собчак пошутила о драках и оправдалась за разбитую машину

Совсем недавно Ксения Собчак подтвердила, что больше не живет вместе с супругом Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:20
Финансы

Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов

Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).
Обновлено в 14:13
Происшествия

После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

Обновлено в 14:10
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Общество

Компании Burger King пришлось удалить рекламный ролик из-за скандала

Обновлено в 09:41
Здоровье

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Финансы

Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Политика

Рунет получит суверенитет в ноябре

Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.
Обновлено в 16:11
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Хафтар взял под контроль два военных лагеря в районе Триполи

Обновлено в 15:10
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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