Футбол
Шалимов покинул пост главного тренера «Химок»Sport24.ru 09:04
Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Химок», которые за 8 туров до финиша первенства ФНЛ располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, в трех очках от зоны вылета. Имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено в ближайшие дни, сообщает официальный сайт клуба.
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Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть
Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
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Максим Степанов отказался уходить с поста губернатора Одесской области по приказу действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 10:35
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Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
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Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля
Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
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Политика
Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика
Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
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Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»
Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
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Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы
Обновлено в 15:37
Авто
Toyota показала тизер нового Highlander
Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Собчак пошутила о драках и оправдалась за разбитую машину
Совсем недавно Ксения Собчак подтвердила, что больше не живет вместе с супругом Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:20
Финансы
Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов
Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).
Обновлено в 14:13
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В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах
Обновлено в 14:10
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Политика
Рунет получит суверенитет в ноябре
Документ вступит в силу уже в ноябре этого года, обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор, а с 2021 года госорганы и учреждения должны будут полностью перейти на российские средства шифрования.
Обновлено в 16:11
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57