Не хочется "Спартак" сейчас обсуждать. Игру я смотрел, но говорить не хочется.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Политика Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.

Космос Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Политика В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.

Технологии Создан холодильник, охлаждающий 6 банок жидкости за минуту Инженерам удалось создать специальный холодильник, который может охладить 6 банок жидкости менее чем за минуту.

Политика Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Путешествия Названы главные претензии россиян к отельным номерам Наконец, туристы могут жаловаться на то, что подушки в номерах слишком жесткие, мягкие, узкие или широкие.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Футбол Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Религия Участники крестного хода в Крыму поделились впечатлениями В Крыму прошел крестный ход, посвященный 1031-й годовщине Крещения Руси.

Политика В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.

Происшествия Клоун на круизном судне подрался с моряками Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.

Космос В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.

Общество Жителей Тулунского района эвакуировали из возможных зон затопления 27 июля в Тулунском районе эвакуировали местных жителей, проживающих в возможных зонах подтопления: из населенных пунктов Красное озеро и Евдокимово (64 человека находятся у родственников, 4 человека находятся в МКУК КДЦ села Бадар); из населенных пунктов Одон и Харантей (61 человек находятся в МОУ «Владимировская СОШ»), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Наука Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.

Общество Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.

Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.

Политика В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.