с чего всё началось

Общество Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.

Политика Задержан министр финансов Астраханской области Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Армия и оружие Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров» Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Политика В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.

Кино Объявлена программа фестиваля российского кино «Окно в Европу»-2019 Мероприятие пройдет с 2 по 8 августа в Выборге Стала известна программа фестиваля российского кино "Окно в Европу" - 2019, который в этом году пройдет с 2 по 8 августа в Выборге.

Политика Мосгоризбирком пообещал подать заявление в СК на Соболь Мосгоризбирком обвинил Любовь Соболь в срыве заседания комиссии и пообещал обратиться в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, сообщил РИА «Новости» член комиссии Дмитрий Реут.

Авто Электрический лифтбек Mercedes-Benz впервые замечен на тестах Фотошпионам впервые удалась заснять экологически чистый лифтбек по время тестов. Снимки автомобиля выложило издание Motor1.

ЖКХ Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.

Авто В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.

Футбол Китайский клуб интересуется защитником «Интера» Защитник «Интера» Миранда в ближайшее время может перейти в китайский клуб.

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Общество В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.

Наука Сам себе экспериментатор Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Игры Выручка Focus Home Interactive выросла на 49% Во много благодаря успеху World War Z, выручка издателя выросла на 49% (до 42,6 миллионов евро) по сравнению с тем же периодом за прошлый финансовый год.

Политика Правительство утвердило KPI для губернаторов Правительство утвердило новые критерии оценки эффективности губернаторов. Методики согласовывались с регионами.

Культура Ольга Бузова получила травму во время концерта в Баку Российская певица Ольга Бузова получила небольшую травму во время своего выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.