Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о ЧеренковеRT на русском 01:09

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов во время общения с болельщиком в «Инстаграме»
 дал понять, что может улучшить игру московского «Спартака».
Чемпионатвчера в 17:56

Подробнее о событии

Юрий Никифоров: «Не буду комментировать мнение Шалимова»

Sportbox.RU03:38

Юрий Никифоров: «Не буду комментировать мнение Шалимова»

Матч ТВ03:38

Шалимов атаковал Кононова за слова про Черенкова

Спорт день за днемвчера в 15:51

Шалимов: «Думаю, я знаю, как наладить игру в „Спартаке“»

Soccer.ruвчера в 18:19

Игорь Шалимов: «Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

Шалимов: знаю, как наладить игру «Спартака»

Чемпионатвчера в 17:56

Шалимов объяснил, почему назвал Кононова дебилом

Нева Спорт01:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

Обновлено вчера в 16:59
Политика

Моряков с задержанного СБУ российского танкера освободили

Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma» за то, что он, по ее данным, блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 10:10
Наука

Большой адронный коллайдер сможет обогреть дома излишками тепла

Строящийся рядом с Большим адронным коллайдером (БАК) жилой комплекс получит встроенную геотермальную энергетическую систему.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

Восстановили единственный сохранившийся «Москвич»-«каблук»

Обновлено в 02:08
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой

Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь

Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Политика

СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Краснодар» установил рекорд по продажам абонементов

"Краснодар" установил новый рекорд по продажам абонементов, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:26
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Экономика

Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Культура

Выставка «Улица Дальнего Востока» состоится в рамках ВЭФ

В рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Украинские пограничники испугались зеленого луча России

По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.
Обновлено вчера в 12:45
Авто

Названы 3 причины, почему сложно продать подержанный китайский авто

Последней проблемой с продажей подержанного китайского автомобиля названа сложность с их продажей через трэйд-ин.
Обновлено в 02:47
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Авто

Убытки концерна Daimler превысили миллиард евро

В период с апреля по июнь 2019 года автомобильный концерн Daimler, который производит в том числе Mercedes, понес убытки в размере 1,2 миллиарда евро.
Обновлено в 03:56
Космос

Лунный корабль SpaceX впервые «взлетел»

Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух.
Обновлено в 04:07
Экономика

Россиян предупредили о подорожании конфет

В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Теннис

Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале вслед за Федерером

Обновлено в 02:39
Происшествия

В Саранске мужчина устроил стрельбу по непослушным детям

В Саранске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу по детям из пневматического пистолета. Один из мальчиков получил ранение.
Обновлено в 04:09
Единоборства

Аргентинский боксер Сантильян умер после поединка

Обновлено вчера в 13:04
Наука

Ученые предложили дать новое определение ожирению

Обновлено в 02:15
Политика

Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов

Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное