Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о ЧеренковеRT на русском 01:09
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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с чего всё началось
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов во время общения с болельщиком в «Инстаграме» дал понять, что может улучшить игру московского «Спартака».Чемпионатвчера в 17:56
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Игорь Шалимов: «Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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