с чего всё началось

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Спорт день за днем

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Политика СБУ опубликовала видео захвата российского танкера Neyma Видео задержания российского танкера Neyma в порту Измаила появилось в Сети.

Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.

Армия и оружие Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пуски Ранее СМИ сообщили, что КНДР выпустила две ракеты, одна из пролетела 430 километров, вторая 690 километров.

Экономика Сбербанк и Mail.ru объединяются Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) создадут совместное предприятие в сфере транспорта и доставки еды на базе «Ситимобил» и Delivery Club, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление компаний.

Экономика ОАК нашла новый способ решить проблему низкого налета SSJ100 SSJ100 обслуживают S7 Technics, «Аэрофлот» и другие провайдеры. Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет.

Общество Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы Специалисты Роскачества рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы не отравиться ими.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Общество Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Происшествия Тамбовский хоккеист умер в больнице после драки у бара 13 июля в центре города Тамбова, около одного из баров, 27-летний хоккеист начал выяснять отношения с 21-летним молодым человеком.

Культура Ольга Бузова получила травму во время концерта в Баку Российская певица Ольга Бузова получила небольшую травму во время своего выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.

Политика Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».

Авто В Сети показали рендерные изображения Lada 4х4 California Один из возможных вариантов новой Lada 4x4 показал независимый дизайнер Den Dizil.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.