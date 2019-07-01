Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о ЧеренковеRT на русском 01:09

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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