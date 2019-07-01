Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о ЧеренковеRT на русском 01:09
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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Кононов поздравил умершего Черенкова с днем рождения. Реакция Шалимова получилась резкой
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Игорь Шалимов: «Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".
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Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом
Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
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В Челябинской области провели повторные профилактические осмотры загородных лагерей, в том числе палаточных.
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Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel
Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.
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ГД приняла закон о продлении «дачной амнистии» до 2022 года
Упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозяйственных построек в России продлен до 1 марта 2022 года.
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Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
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Футбол
ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира
В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.
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Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка
Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании лица, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:52
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США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
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Обновлено 24 июля в 09:30
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В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
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Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено 24 июля в 23:22
Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России
Обновлено вчера в 20:11
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55