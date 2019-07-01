Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

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Политика Названо предназначение задержанного СБУ российского танкера Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, передает РИА "Новости".

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Кличко вновь не смог выговорить слово Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.

Армия и оружие Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Общество В Челябинской области повторно проверили палаточные лагеря В Челябинской области провели повторные профилактические осмотры загородных лагерей, в том числе палаточных.

Гаджеты Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel.

Общество ГД приняла закон о продлении «дачной амнистии» до 2022 года Упрощенный порядок регистрации дачных, садовых домов и хозяйственных построек в России продлен до 1 марта 2022 года.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.

Футбол ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, забив 20 голов в 30 встречах.

Экономика Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах.

Общество В Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщает пресс-служба.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании лица, подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой было обнаружено в Московском районе Санкт-Петербурга.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Экономика ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.