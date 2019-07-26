Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о ЧеренковеRT на русском 01:09
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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Игорь Шалимов: «Хорошо, что Кононов не пожелал у могилы Черенкова долгих лет Федору»
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
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В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
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В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
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СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
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Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
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Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
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Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
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Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
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Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
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Голландский журналист снял фильм о расследовании катастрофы MH17
Обновлено вчера в 11:19
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев подтвердил информацию о появлении предложения «на множестве площадок» по продаже данных об используемых клиентом банкоматах.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию
Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
Обновлено в 00:27
Здоровье
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра
Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.
Обновлено в 01:04
Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя Пепе
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Сочи после дождя обрушилась часть федеральной дороги
Из-за последствий стихии в городе-курорте частично обрушилась автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи в районе микрорайона Мамайка.
Обновлено вчера в 12:08
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Авто
DAF XF назван лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF получил награду Fleet Truck of the Year 2019 в рамках прошедшего в Великобритании конкурса Motor Transport Awards.
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С первого августа в России вступает в силу ряд законопроектов, которые способны изменить жизнь населения.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Леопард утащил спящего мужчину и съел его ногу
Обновлено в 00:01