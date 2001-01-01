Футбол

Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубкахRT на русском вчера в 16:54

Краснодар — Порту
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Краснодар»
Руслан Камболов
28′
39′
Данилу Перейра
49′
Romário Baró
56′
Romário Baró
Луис Диас
Маркус Берг
Ари
62′
63′
Хесус Корона
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
66′
Руслан Камболов
Йоун Гудни Фьоулюсон
72′
74′
Тикиньо Соарес
Зе Луиш
85′
Хесус Корона
Отавио
89′
Сержиу Оливейра
Бывший главный тренер «Краснодара» и экс-футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил шансы команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мы знаем, в чем «Порту» слабее «Краснодара» и как ему забить

Бомбардир.ру08:55

Шалимов: у «Порту» в игре с «Краснодаром» могут быть проблемы

News.ru07:27

Бывший главный тренер «Краснодара»: Сафонова можно сравнить с Акинфеевым

RT на русском08:06

Игорь Шалимов: «Краснодару» очень важно не пропустить в домашнем матче с «Порту»

Советский спорт07:02

Шалимов: странно, но у «Краснодара» выше шансы пройти дальше, чем у «Спартака»

Чемпионатвчера в 13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:04, Вашингтон
Происшествия

Автобус с туристами сорвался с обрыва под Новороссийском

Обновлено в 16:26
Политика

Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами

Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.
Обновлено в 17:51
Баскетбол

Пол Джордж может пропустить начало сезона

Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 11:47
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Финансы

Власти США официально признали Китай валютным манипулятором

Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.
Обновлено вчера в 01:13
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Наука

Специалисты предсказали разрушение саркофага Чернобыльской АЭС

Обновлено в 13:40
Культура

Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта

Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Стартап из США разработал кофемашину для варки пива

Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Космос

Умер астрофизик академик Кардашев

На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.
Обновлено 04 августа в 09:38
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:05
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:58
Игры

Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте

На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено в 11:10
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Культура

Девять НКО в области культуры получат 540 тысяч на свои проекты

Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

София Ротару отмечает день рождения в Крыму

Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
Обновлено в 03:03
Политика

МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба

МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.
Обновлено в 10:55
Технологии

МТС займется производством медиаконтента

Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Футбол

Краснодар — Порту 0:1

Обновлено в 14:54
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

Обновлено в 12:43
Наука

Мухи-мутанты помогут российским ученым раскрыть секрет долголетия

Обновлено вчера в 07:33
Футбол

Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»

Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Во время визита в Эль-Пасо Трамп оскорбил Бето О’Рурка

Президент заявил, что его визит в Техас привёл О’Рурка в замешательство, поскольку именно в Техасе Трамп победил его на февральских дебатах, и заметил, что общеизвестный никнейм Бето – не более чем фальшивое имя, наводящее на мысли о латиноамериканском происхождении политика.
Обновлено в 06:41
Футбол

Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»

Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено в 14:41
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное