Бывший главный тренер «Краснодара» и экс-футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил шансы команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках

Политика Эрдоган и Зеленский обсудили торговый оборот между странами Турецкий президент Тайип Эрдоган оценил торговый оборот с Украиной.

Баскетбол Пол Джордж может пропустить начало сезона Форвард «Клипперс» Пол Джордж с высокой вероятностью пропустит начало регулярного чемпионата.

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

Политика Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома "Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.

Финансы Власти США официально признали Китай валютным манипулятором Минфин США признал Китай манипулирующей валютой страной после того, как китайский Центробанк не принял мер в связи с ослаблением курса юаня.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Культура Бельгиец случайно за €500 купил картину Рембрандта Житель бельгийской провинции Льеж узнал, что купленная им 10 лет тому назад картина у незнакомца на рынке за 500 евро стоит более 30 миллионов евро.

Происшествия В Японии началось извержение вулкана Асама Пока информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Последнее извержение вулкана Асама было зафиксировано 10 лет назад.

Гаджеты Стартап из США разработал кофемашину для варки пива Стартап из США Pico создал устройство, которое варит почти все известные напитки.

Космос Умер астрофизик академик Кардашев На 88-м году жизни умер крупный ученый-астрофизик, академик РАН Николай Семёнович Кардашев.

Политика Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Политика МИД Грузии осудил встречу Путина и Хаджимба МИД Грузии осудил встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимба, которая состоялась в Сочи.

Технологии МТС займется производством медиаконтента Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.

Футбол Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом» Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.

Происшествия Во время визита в Эль-Пасо Трамп оскорбил Бето О’Рурка Президент заявил, что его визит в Техас привёл О’Рурка в замешательство, поскольку именно в Техасе Трамп победил его на февральских дебатах, и заметил, что общеизвестный никнейм Бето – не более чем фальшивое имя, наводящее на мысли о латиноамериканском происхождении политика.