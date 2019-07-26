Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова. "Спорт-Экспресс" привел слова, который специалист сказал на могиле Федора Черенкова. 25 июля выдающемуся футболисту могло бы исполниться 60 лет.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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