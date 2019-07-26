Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал КононоваГазета.Ru 18:15
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова. "Спорт-Экспресс" привел слова, который специалист сказал на могиле Федора Черенкова. 25 июля выдающемуся футболисту могло бы исполниться 60 лет.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
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