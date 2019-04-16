Футбол

Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.
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«Спартак» может уволить Булатова и назначить Шалимова

Советский спорт06:22

«Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»

Бомбардир.ру05:55

Булатов может быть уволен из «Спартака-2», главный кандидат на пост — Шалимов

Чемпионат05:14

Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2». У команды 1 победа в 17 матчах

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«Спартак-2» может уволить Булатова. Главный кандидат на пост — Шалимов

Sport24.ru05:30

Тренера системы «Спартака» могут уволить еще до Кононова. Шалимов займет его место?

Спорт день за днем05:42

Бывший игрок «Интера» может принять «Спартак»

Sport.ru05:30
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Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой в бикини показала рай на земле

Обновлено в 07:05
Общество

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Авто

Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию

Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Наука

Определены предки британских фермеров неолита

Обновлено в 05:58
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика

Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, что составит 43,5% чистой прибыли за прошлый год по МСФО.
Обновлено в 07:43
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с участием «Газели» в Орске

Пассажирская «Газель» и автомобиль «Лада Ларгус» столкнулись в городе Орске Оренбургской области утром во вторник, 16 апреля.
Обновлено в 02:29
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Футбол

«МЮ» отказался от борьбы за Коутиньо

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sport.es.
Обновлено в 04:45
Авто

Geely Auto выходит на новый этап развития на Шанхайском автосалоне

Презентация новой линейки демонстрирует разнообразие автомобильных продуктов компании, а также переход Geely на новый этап своего развития.
Обновлено в 04:55
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Общество

Продажи романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» возросли после пожара

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери

Бывшая модель, а ныне главред глянцевого журнала Светлана Бондарчук в студии телеканала "Россия 1", рассказала о самочувствии своей "особенной" дочери.
Обновлено в 05:22
Общество

Госдума ужесточила условия для организации отдыха детей

Депутаты Государственной думы приняли закон, ужесточающий условия госзакупок услуг в сфере отдыха и оздоровления детей.
Обновлено в 04:45
Единоборства

Боец Тарасов и Дацик проведут реванш

Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.
Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности.
Обновлено в 05:30
Политика

В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram

Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж

Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Общество

Польша отправила обратно в Швецию документы о выдаче российских детей

Польша вернула Швеции документы о выдаче российских детей, которых отец вывез из приемной семьи, сообщил представитель минюста Польши.
Обновлено вчера в 04:33
Экономика

Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн

Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Авто

Новая Hyundai Creta представлена в Шанхае

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Геннадьевич Булатов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, после завершения карьеры - тренер. В настоящее время - главный тренер клуба «Спартак-2».
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