Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

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Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с участием «Газели» в Орске Пассажирская «Газель» и автомобиль «Лада Ларгус» столкнулись в городе Орске Оренбургской области утром во вторник, 16 апреля.

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