Футбол
Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23
Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.
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Тренера системы «Спартака» могут уволить еще до Кононова. Шалимов займет его место?
Спорт день за днем05:42
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