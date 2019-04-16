Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Здоровье В Крыму вскрылась проблема нехватки лекарств для льготников На сегодняшний день, 16 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов высказал негодование относительно ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для льготной категории граждан.

Футбол Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.

Единоборства Дацик назвал подкупленными судей боя с Тарасовым Вячеслав Дацик назвал подкупленными судей его поединка с Артемом Тарасовым.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Энергетика Нефть «слабеет» на фоне борьбы за мировой рынок Цены на нефть находятся под давлением из-за того, что страны ОПЕК могут отказаться сокращать добычу, и начать борьбу за глобальный нефтяной рынок с США.

Общество Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).

Шоу-бизнес Анджелина Джоли вернула девичью фамилию Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".

Авто Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.

Происшествия Эрмитаж приспустил флаг из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери Как сообщало EADaily, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя пожар в Соборе Парижской Богоматери, выразила уверенность в том, что собор будет восстановлен.

Авто Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.

Политика Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400 Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.

Здоровье В июне откроется 1-й в Волгоградской области центр онкопомощи Заработает он на базе 1-й областной больницы в региональной столице уже через 2 месяца.

Здоровье Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.

Кино Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.

Политика Путин потребовал завершить строительство Восточного Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ценами на работы по строительству космодрома Восточный и завершить их как можно скорее.

Политика Россия признала новые власти в Судане Москва признает новые власти Судана, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов, который также является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

Политика Госдума приняла закон о надежном Рунете Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Энергетика «Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).