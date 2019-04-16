Футбол

Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.
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«Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»

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Тренера системы «Спартака» могут уволить еще до Кононова. Шалимов займет его место?

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Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения.
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Футбол

Зинченко пропустит ответный матч с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем с "Тоттенхэмом".
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«ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама

"Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".
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Вслед за Нотр-Дам: в Иерусалиме загорелась древняя мечеть Аль-Акса

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В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления

В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.
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Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
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«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов

Положения законопроекта о суверенном Рунете, принятого Госдумой, предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI), однако именно из-за недостатков этой технологии была нарушена работа сервисов «Яндекса» во время сетевой атаки в середине марта.
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В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков

Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
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Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
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Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
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Компания «Промобот» представила российского «Терминатора»

Пермская компания «Промобот», крупнейший в России, Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции Skolkovo Robotics.
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Китай получил 24 российских истребителя Су-35

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Тарифы на вывоз мусора снизятся в некоторых регионах России на 14,5%. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве

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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Виктор Геннадьевич Булатов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, после завершения карьеры - тренер. В настоящее время - главный тренер клуба «Спартак-2».
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