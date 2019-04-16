Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Политика Порошенко и Зеленский договорились о дебатах 16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».

Происшествия Вратарь «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения в голову Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения.

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Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

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Спорт «ПСЖ» поддержит реконструкцию Нотр-Дама "Пари Сен-Жермен" окажет помощь в реконструкции собора Нотр-Дам де Пари, передает "Советский спорт".

Транспорт В Москве красная ветка метро оказалась под угрозой затопления В Москве восточный участок красной ветки метро оказался под угрозой затопления.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

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Транспорт В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.

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Происшествия Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.

Политика Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.