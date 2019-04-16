Футбол

Шалимов может возглавить «Спартак-2»Soccer.ru 05:23

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В этом случае команду с высокой долей вероятности возглавит Игорь Шалимов.
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СМИ: Шалимов может возглавить «Спартак-2»

RT на русском06:16

«Спартак-2» может уволить Булатова. Главный кандидат на пост — Шалимов

Sport24.ru05:30

Булатов может быть уволен из «Спартака-2», главный кандидат на пост — Шалимов

Чемпионат05:14

Шалимов может возглавить «Спартак-2»

Soccer.ru05:23

«Чемпионат»: Шалимов может сменить Булатова в «Спартаке-2»

Бомбардир.ру05:55

Бывший игрок «Интера» может принять «Спартак»

Sport.ru05:30
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Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой

Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Политика

Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда

«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Иркутской области водитель автобуса пьяным вез детей из школы

Школьный автобус, остановленный в Иркутской области сотрудниками ДПС, вел водитель, содержание алкоголя в крови которого превышало норму в 5 раз, сообщает ГУМВД региона.
Обновлено в 04:09
Экономика

Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 05:29
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Наука

Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Культура

Ивану Урганту 41 год: Интересные и яркие факты из жизни успешного телеведущего

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

16 апреля в Пресненском суде Москвы состоится следующее заседание по делу форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые с октября 2018 года сидят за решеткой в СИЗО "Бутырка", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:32
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Политика

Савченко посетовала на переменчивость украинцев

Обновлено вчера в 23:47
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Космос

SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Политика

Генпрокурор Украины прокомментировал освобождение Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии достаточных доказательств вины депутата Верховной рады Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Обновлено в 06:09
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Культура

Скончалась актриса Джорджия Энджел

Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Общество

Свердловчане пока неохотно платят за вывоз мусора

Обновлено в 03:50
Экономика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об упрощении госзакупок

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок и упрощение таких закупок.
Обновлено в 05:52
Общество

Определена пятерка самых состоятельных депутатов Саратовской облдумы

Предлагаем читателям ознакомиться с пятеркой самых состоятельных парламентариев.
Обновлено в 04:04
Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Здоровье

Названа необходимая для похудения длительность пеших прогулок

Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»

Кожа провисает, морда становится бульдожьей.
Обновлено вчера в 13:30
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Виктор Геннадьевич Булатов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, после завершения карьеры - тренер. В настоящее время - главный тренер клуба «Спартак-2».
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