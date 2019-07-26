Футбол
Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизниRT на русском 02:33
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
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