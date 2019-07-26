Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни

Спорт день за днем

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Наука Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.

Финансы Банк России понизил ключевую ставку до 7,25% Банк России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся замедление инфляции.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Политика Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Футбол «Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев» «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

Политика МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева В МИД России назвали вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Политика Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Транспорт МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».

Футбол Фанаты «Динамо» извинились перед командой Вероятно, фанаты решили извиниться за то, что не поддержали игроков после поражения от казанского "Рубина" во втором туре.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Политика Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.

Армия и оружие Пограничники Украины пожаловались на зелёный луч со стороны России Пограничники Украины сообщили, что их корабли по вечерам освещают лучом зелёного цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Спорт Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.

Здоровье Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась статуса инвалида после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.

Теннис В посольстве США заявили, что виза теннисистки Кузнецовой готова Российская теннисистка Светлана Кузнецова не могла отправиться на турнир в Вашингтон из-за задержки с продлением американской визы.

Политика Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией В Минобороны России назвали информацию о российских танках, которых не пустили в Сербию, не советующей действительности.