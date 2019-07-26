Футбол

Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизниRT на русском вчера в 02:33

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.
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Шалимов объяснил, почему удалил пост, в котором назвал дебилом главного тренера «Спартака» Кононова

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Фейковый Кононов ответил Шалимову, и тот удалил пост с оскорблениями

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Шалимов — Кононову: «На пресс-конференции не ходи, а то будет рекламная пауза»

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«Иди и умри». Жара в переписке Шалимова и фейка Кононова. Мы дозвонились до инициатора

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Шалимов удалил пост, в котором оскорблял Кононова

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«Чего хочет «Спартак» добиться с этим дебилом?» Шалимов vs Кононов

Soccer.ruвчера в 06:28

Шалимов: если Кононов будет не фейк, я буду не фейк тоже

Чемпионатвчера в 13:22
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