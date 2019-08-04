Футбол

Шалимов: если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательноRT на русском 06:05

Краснодар — Порту
сегодня
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Первый матч «Краснодар» играет дома, и в нём очень важно не пропустить. В какой-то мере даже счёт 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придётся непросто. А если удастся ещё и забить, будет вообще замечательно.
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