Футбол
Шалимов: если «Краснодару» удастся забить «Порту», будет замечательноRT на русском 06:05
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
7
Кабелла
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
33
Берг
21
Намли
32
Марчесин
18
Манафа
5
Маркано
3
Пепе
13
Теллес
17
Корона
27
Оливейра
22
Перейра
8
Baró
11
Марега
29
Соарес
Порту
Расстановка 4‑4‑2
Первый матч «Краснодар» играет дома, и в нём очень важно не пропустить. В какой-то мере даже счёт 0:0 устроит команду больше, чем результативная ничья, хотя, конечно, в Португалии придётся непросто. А если удастся ещё и забить, будет вообще замечательно.
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Игорь Шалимов: «Краснодару» очень важно не пропустить в домашнем матче с «Порту»
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