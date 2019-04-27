Футбол
Шалимов будет назначен главным тренером «Спартака-2»Газета.Ru 06:52
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов будет назначен на пост наставника московского клуба "Спартак-2" после завершения нынешнего сезона, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, специалист также будет курировать команды старших возрастов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Здоровье
Новый хирургический корпус построят в Учалах
В Учалах построят новое здание хирургического корпуса.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Экономика
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
На Украине недовольны статусом «новой церкви» как митрополии
Украинское духовенство Православной церкви Украины (ПЦУ) считает, что статуса митрополии для новой церковной структуры недостаточно, и надеется на скорое признание ПЦУ в качестве патриархата.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Наука
Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53