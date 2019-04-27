Футбол

Шалимов будет назначен главным тренером «Спартака-2»Газета.Ru 06:52

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов будет назначен на пост наставника московского клуба "Спартак-2" после завершения нынешнего сезона, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, специалист также будет курировать команды старших возрастов.
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Шалимов будет назначен главным тренером «Спартака-2»

Газета.Ru06:52

СМИ: Шалимов сменит Булатова в «Спартаке-2»

Матч ТВ06:09

Шалимов возглавит дубль «Спартака»

Бомбардир.ру06:08

Шалимов сменит Булатова на посту тренера «Спартака-2» по окончании сезона

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Шалимов возглавит «Спартак-2», Романов - молодёжную команду

Sport.ru06:14

СМИ: Шалимов возглавит «Спартак-2» и будет курировать команды старших возрастов

Советский спорт05:53

Шалимов возглавит «Спартак-2»

Sports.ru05:51
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Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

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Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
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Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

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Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»

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Новый хирургический корпус построят в Учалах

В Учалах построят новое здание хирургического корпуса.
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Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Общество

Московский метрополитен завершил генеральную уборку на всех станциях

Обновлено в 07:49
Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
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Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

На Украине недовольны статусом «новой церкви» как митрополии

Украинское духовенство Православной церкви Украины (ПЦУ) считает, что статуса митрополии для новой церковной структуры недостаточно, и надеется на скорое признание ПЦУ в качестве патриархата.
Обновлено в 11:16
Общество

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионе

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Экономика

У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
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Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Наука

Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
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«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
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Обновлено вчера в 14:33
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Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
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Писатель Дебби Франк считает Меган Маркл похожей на принцессу Диану

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Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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Игорь Михайлович Шалимов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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Спартак-2
Спортивный клуб
Футбольный фарм-клуб команды Премьер-лиги «Спартак». Выступает в Футбольной национальной лиге.
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